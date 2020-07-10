Драчёв ушёл с поста президента Союза биатлонистов России

Депутат Госдумы Владимир Драчёв объявил об уходе с поста президента Союза биатлонистов России (СБР), соответствующее заявление опубликовано на сайте организации. Выставлять свою кандидатуру на предстоящих выборах руководителя СБР он не намерен, но готов оказать консультативную поддержку своему преемнику.

Драчев отшутился от обвинений в растрате

Решение покинуть СБР Драчёв объяснил необходимостью сконцентрироваться на законотворческой работе в связи с принятием поправок к Конституции РФ.

Таким образом, единственным кандидатом на пост президента СБР остаётся трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Александр Вильф
ТЕГИ:ОтставкаБиатлон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры