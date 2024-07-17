«Дождались»: ФББР оценила решение IFBB вернуть российским бодибилдерам флаг
Решение Международной федерации бодибилдинга (IFBB) вернуть российским атлетам возможность выступать с флагом и гимном поддержали 22 члена исполкома. Об этом NEWS.ru рассказал президент Федерации бодибилдинга России (ФББР) Александр Вишневский.
По его словам, отрицательно проголосовали только три человека, при этом глава IFBB Рафаэль Сантохо всегда был против политики в спорте, но опасался раскола.
«Наконец-то дождались... Я разговаривал с президентом Международной федерации, давал понять, что мы без флага не поедем», - отметил Вишневский.
Он также добавил, что в настоящее время сборная России готовится к мужскому чемпионату мира, который пройдёт в Иране в сентябре.
Ранее Международная федерация бокса сняла санкции с российских боксеров и теперь они снова смогут быть частью рейтингов по результатам своих боёв, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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