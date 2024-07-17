«Дождались»: ФББР оценила решение IFBB вернуть российским бодибилдерам флаг

По его словам, отрицательно проголосовали только три человека, при этом глава IFBB Рафаэль Сантохо всегда был против политики в спорте, но опасался раскола.

«Наконец-то дождались... Я разговаривал с президентом Международной федерации, давал понять, что мы без флага не поедем», - отметил Вишневский.

Он также добавил, что в настоящее время сборная России готовится к мужскому чемпионату мира, который пройдёт в Иране в сентябре.

Ранее Международная федерация бокса сняла санкции с российских боксеров и теперь они снова смогут быть частью рейтингов по результатам своих боёв, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».