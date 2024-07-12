Международная федерация каноэ допустила 16 россиян до участия в чемпионате в Болгарии
12 июля 202409:24
Международная федерация каноэ (ICF) допустила 16 российских спортсменов к участию в молодежном и юниорском первенстве мира. Об этом сообщает ТАСС.
Соревнования пройдут в болгарском Пловдиве 17-21 июля. Право выступить на них получили 16 гребцов, которые имеют нейтральный статус.
Кроме того, в чемпионате примут участие 34 спортсмена из Белоруссии.
Ранее ICF присвоила нейтральный статус 32 российским спортсменам в возрасте до 23 лет, напоминает RT. В список нейтральных включили 21 гребца на байдарках и каноэ и 11 представителей гребного слалома.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru