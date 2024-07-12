Международная федерация каноэ допустила 16 россиян до участия в чемпионате в Болгарии

Международная федерация каноэ (ICF) допустила 16 российских спортсменов к участию в молодежном и юниорском первенстве мира. Об этом сообщает ТАСС.

Соревнования пройдут в болгарском Пловдиве 17-21 июля. Право выступить на них получили 16 гребцов, которые имеют нейтральный статус.

Кроме того, в чемпионате примут участие 34 спортсмена из Белоруссии.

Ранее ICF присвоила нейтральный статус 32 российским спортсменам в возрасте до 23 лет, напоминает RT. В список нейтральных включили 21 гребца на байдарках и каноэ и 11 представителей гребного слалома.

