Допинг обнаружен в пробе украинской бобслеистки на Олимпиаде

Допинг-тест украинской бобслеистки Лидии Гунько, принимавшей участие в Олимпиаде, показал положительный результат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Международное агентство тестирования (ITA).



В пробе был обнаружен дигидротестостерон (более активная форма тестостерона).

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что запрещенный препарат, обнаруженный в организме фигуристки Камила Валиевой, мог попасть в организм спортсменки из-за лекарства ее дедушки.

Олимпиада проходит в Пекине с 4 по 20 февраля.