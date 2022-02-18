Допинг обнаружен в пробе украинской бобслеистки на Олимпиаде

Допинг-тест украинской бобслеистки Лидии Гунько, принимавшей участие в Олимпиаде, показал положительный результат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Международное агентство тестирования (ITA).

В пробе был обнаружен дигидротестостерон (более активная форма тестостерона).

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что запрещенный препарат, обнаруженный в организме фигуристки Камила Валиевой, мог попасть в организм спортсменки из-за лекарства ее дедушки.

Олимпиада проходит в Пекине с 4 по 20 февраля.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ДопингОлимпиада
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