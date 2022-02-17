CAS: Запрещенный препарат мог попасть в организм Валиевой из-за лекарства дедушки
Запрещенный препарат, обнаруженный в организме фигуристки Камила Валиевой, мог попасть в организм спортсменки из-за лекарства ее дедушки. Об этом говорится в опубликованном решении Спортивного арбитражного суда (CAS), передает «Интерфакс».
В документе отмечается, что запрещенное вещество могло попасть в организм фигуристки во время бытового взаимодействия с дедушкой, который после операции на сердце принимает «Триметазидин».
Во время чемпионата России 25 декабря 2021 года фигуристка Камила Валиева сдала допинг-тест. О наличии в ее пробе запрещенного триметазидина стало известно лишь 8 февраля 2022 года. В связи с этим МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира Олимпиады.
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