CAS: Запрещенный препарат мог попасть в организм Валиевой из-за лекарства дедушки

В документе отмечается, что запрещенное вещество могло попасть в организм фигуристки во время бытового взаимодействия с дедушкой, который после операции на сердце принимает «Триметазидин».

Во время чемпионата России 25 декабря 2021 года фигуристка Камила Валиева сдала допинг-тест. О наличии в ее пробе запрещенного триметазидина стало известно лишь 8 февраля 2022 года. В связи с этим МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира Олимпиады.





