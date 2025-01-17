Бывшего тренера «Спартака» Тедеско уволили из сборной Бельгии
Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско отправлен в отставку с поста наставника сборной Бельгии после неудачного выступления команды в Лиге наций, где его подопечные уступили в четырёх матчах из шести, сообщает «Российская газета».
В бельгийской федерации футбола также припомнили футбольному специалисту ряд конфликтов, которые возникали у него с отдельными игроками национальной команды.
В марте сборная Бельгии сыграет против Украины в стыковом матче за право выступать в лиге А.
Ранее главный тренер «Милана» Пиоли ушел в отставку, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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