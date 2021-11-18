Дмитрий Хохлов покинул пост главного тренера «Ротора»
Волгоградский спортивный клуб «Ротор» и главный тренер команды Дмитрий Хохлов решили прекратить сотрудничество по взаимному согласию сторон, сообщает пресс-служба команды.
В сообщении говорится, что обязанности главного тренера на ближайших матчах будет исполнять Алексей Жданов.
«Мы благодарим Дмитрия Валерьевича за проделанную работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!» - заявили в «Роторе».
Хохлов возглавил выступающий в ФНЛ «Ротор» в мае 2021 года. После 23-х туров волгоградцы набрали 24 очка и занимают 16-е место в турнирной таблице.
Ранее на пост главного тренера «Барселоны» был назначен бывший главный тренер катарского «Аль-Садда», экс-капитан каталонского футбольного клуба Хави Эрнандес.
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