Дмитрий Хохлов покинул пост главного тренера «Ротора»

В сообщении говорится, что обязанности главного тренера на ближайших матчах будет исполнять Алексей Жданов.

«Мы благодарим Дмитрия Валерьевича за проделанную работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!» - заявили в «Роторе».

Хохлов возглавил выступающий в ФНЛ «Ротор» в мае 2021 года. После 23-х туров волгоградцы набрали 24 очка и занимают 16-е место в турнирной таблице.

Ранее на пост главного тренера «Барселоны» был назначен бывший главный тренер катарского «Аль-Садда», экс-капитан каталонского футбольного клуба Хави Эрнандес.