Дмитрий Губерниев запустил флэшмоб в поддержку хоккеиста Панарина

В матче с «Бостоном» Панарин бросил перчатку в сторону канадца Брэда Маршана. За это Панарину выписали штраф в размере пяти тысяч долларов. Позже хоккеист объяснил, что Маршан оскорбительно высказался насчёт России.

«За подобные грязные слова надо отвечать! Я уверен, друзья, что вы меня поддержите, поддержите нашего хоккеиста. Внимание, я запускаю хештег — Из России с перчаткой, #fromRussiawithGlove», — заключил Губерниев.

Комментатор подчеркнул, что шайба Панарина в том матче оказалась победной.

