Дмитрий Губерниев запустил флэшмоб в поддержку хоккеиста Панарина

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев запустил флешмоб в поддержку российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина. Об этом журналист рассказал в своём Instagram.

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В матче с «Бостоном» Панарин бросил перчатку в сторону канадца Брэда Маршана. За это Панарину выписали штраф в размере пяти тысяч долларов. Позже хоккеист объяснил, что Маршан оскорбительно высказался насчёт России.

«За подобные грязные слова надо отвечать! Я уверен, друзья, что вы меня поддержите, поддержите нашего хоккеиста. Внимание, я запускаю хештег — Из России с перчаткой, #fromRussiawithGlove», — заключил Губерниев.

Комментатор подчеркнул, что шайба Панарина в том матче оказалась победной.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Вильф
ТЕГИ:Дмитрий ГуберниевХоккей
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