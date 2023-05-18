Дмитрий Дорофеев стал главным тренером сборной России по конькобежному спорту
Дмитрий Дорофеев стал главным тренером сборной России по конькобежному спорту, сообщает ТАСС.
В сообщении говорится, что соответствующий приказ был подписан министром спорта РФ Олегом Матыциным.
Дмитрий Дорофеев является серебряным призером Олимпийских игр 2006 года, серебряным призером мирового первенства в спринтерском многоборье, многократным победителем чемпионатов РФ.
Кроме того, 46-летний специалист является личным тренером чемпионов мира Павла Кулижникова и Руслана Мурашова, старшим тренером мужской спринтерской группы национальной сборной.
Ранее Александр Завьялов стал главным тренером клуба КХЛ «Витязь», пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru