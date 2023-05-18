Дмитрий Дорофеев стал главным тренером сборной России по конькобежному спорту

Дмитрий Дорофеев стал главным тренером сборной России по конькобежному спорту, сообщает ТАСС.

Обязанности главного тренера ФК «Динамо» будет исполнять Павел Алпатов

В сообщении говорится, что соответствующий приказ был подписан министром спорта РФ Олегом Матыциным.

Дмитрий Дорофеев является серебряным призером Олимпийских игр 2006 года, серебряным призером мирового первенства в спринтерском многоборье, многократным победителем чемпионатов РФ.

Кроме того, 46-летний специалист является личным тренером чемпионов мира Павла Кулижникова и Руслана Мурашова, старшим тренером мужской спринтерской группы национальной сборной.

Ранее Александр Завьялов стал главным тренером клуба КХЛ «Витязь», пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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