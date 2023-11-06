«Динамо» упустило победу над аутсайдером РПЛ «Сочи»
Московский футбольный клуб «Динамо» сыграл вничью с «Сочи» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла в Сочи и завершилась со счетом 3:3.
После первого тайма «Динамо» вело со счетом 3:1. Во второй половине матча хозяева поля забили два гола и ушли от поражения.
Московский клуб продлил беспроигрышную серию из семи матчей. Бело-голубые набрали 22 очка и расположились на пятом месте в турнирной таблице. «Сочи» с 10 очками идет на последней, 16-й позиции.
Как сообщает «Радиоточка НСН», накануне «Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью в столичном дерби. Встреча завершилась со счетом 1:1.
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