«Динамо» раскрыло данные по эпидемии COVID-19 в команде

Футбольный клуб «Динамо» из Москвы подтвердил сообщения о положительных тестах на коронавирус у некоторых игроков и членов команды. В общей сложности проблемы со здоровьем выявлены в последнее время у пяти человек, информирует пресс-служба клуба.

В частности, COVID-19 в активной фазе диагностирован у защитника Романа Евгеньева. Он ушел на самоизоляцию. У двух других представителей бело-голубых результаты теста оказались с пограничными параметрами. Кроме того, еще у двоих в организме идентифицированы антитела — это свидетельствует о том, что эти люди перенесли коронавирусную инфекцию в бессимптомном варианте.

Сейчас они уже не заразны и не представляют опасности для окружающих. Однако, не смотря на это, все четверо соблюдают режим самоизоляции до получения результатов дополнительных тестов, пишет «Свободная пресса». Такой же режим соблюдает тренер вратарей «Динамо» Дмитрий Изотов, у которого коронавирус был выявлен ранее.

Кроме того, на карантине находится заболевший защитник Заурбек Плиев, хотя у него тест дал отрицательный результат на COVID-19. Планирование тренировочного процесса «Динамо» пока в подвешенном состоянии – все ожидают результаты повторного тестирования.

