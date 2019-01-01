Спорт

«Динамо» подписало контракт с Каборе

10 июля20:28

Московское «Динамо» заключил контракт с 31-летним полузащитником Шарлем Каборе, передает ТАСС.

Каборе ранее выступал за «Краснодар», «Кубань» и «Марсель».

Каборе выступал за сборную Буркина-Фасо и забил четыре мяча.

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ТЕГИ:Футболисты