Спорт
Каборе выступал за сборную Буркина-Фасо и забил четыре мяча.
«Динамо» подписало контракт с Каборе
10 июля20:28
Московское «Динамо» заключил контракт с 31-летним полузащитником Шарлем Каборе, передает ТАСС.
Каборе ранее выступал за «Краснодар», «Кубань» и «Марсель».
Каборе выступал за сборную Буркина-Фасо и забил четыре мяча.
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