«Динамо» победило «Оренбург» и поднялось на третье место в таблице РПЛ

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:0. В составе победителей отметились Константин Тюкавин и Луис Чавес.

«Динамо» по итогам 15-го тура поднялось на третье место турнирной таблицы. «Оренбург» находится на 13-й строчке.

В следующем туре бело-голубые сыграют с ЦСКА в московском дерби. «Оренбург» дома встретится с грозненским «Ахматом».

На прошлой неделе «Динамо» упустило победу над «Сочи». После первого тайма москвичи вели со счетом 3:1, однако во второй половине встречи пропустили два мяча, передает «Радиоточка НСН».

