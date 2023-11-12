«Динамо» победило «Оренбург» и поднялось на третье место в таблице РПЛ
Московский футбольный клуб «Динамо» обыграл «Оренбург» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:0. В составе победителей отметились Константин Тюкавин и Луис Чавес.
«Динамо» по итогам 15-го тура поднялось на третье место турнирной таблицы. «Оренбург» находится на 13-й строчке.
В следующем туре бело-голубые сыграют с ЦСКА в московском дерби. «Оренбург» дома встретится с грозненским «Ахматом».
На прошлой неделе «Динамо» упустило победу над «Сочи». После первого тайма москвичи вели со счетом 3:1, однако во второй половине встречи пропустили два мяча, передает «Радиоточка НСН».
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