«Динамо» обыграло «Зенит» в четвертьфинале Кубка России

Футболисты московского «Динамо» обыграли петербургский «Зенит» в первом четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России.

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Встреча состоялась в Москве и завершилась со счетом 1:0. На 78-й минуте отличился нападающий бело-голубых Федор Смолов.

Ответный матч между командами состоится в марте 2024 года в Санкт-Петербурге.

В матче 1/4 финала Кубка России московский «Спартак» уступил «Оренбургу». Встреча завершилась со счетом 0:1, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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