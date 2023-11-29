«Динамо» обыграло «Зенит» в четвертьфинале Кубка России
29 ноября 202321:04
Футболисты московского «Динамо» обыграли петербургский «Зенит» в первом четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России.
Встреча состоялась в Москве и завершилась со счетом 1:0. На 78-й минуте отличился нападающий бело-голубых Федор Смолов.
Ответный матч между командами состоится в марте 2024 года в Санкт-Петербурге.
В матче 1/4 финала Кубка России московский «Спартак» уступил «Оренбургу». Встреча завершилась со счетом 0:1, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Красной площади в Москве открылся ГУМ-каток
- «Горький fest» посветят сказкам и кинематографу
- Гузеева и Харламов призвали родителей не лезть с советами к молодоженам
- «Динамо» обыграло «Зенит» в четвертьфинале Кубка России
- Дизельное топливо на российских заправках снова подорожало
- МОК одобрил смену спортивного гражданства трех российских спортсменов
- Кадыров предрек победу России на Украине в 2024 году
- Ученые допустили появление полярного сияния над Москвой из-за магнитной бури
- Вице-премьер Мантуров предложил создать в России единую базу выпускников
- Хакеры взломали сайт администрации Донецка и опубликовали фейк о сыне Кадырова
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru