«Динамо» обыграло «Ахмат» в матче восьмого тура РПЛ

Московский футбольный клуб «Динамо» обыграл грозненский «Ахмат» в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Динамо» проиграло «Краснодару» и упустило шанс возглавить таблицу РПЛ

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей отметились Хорхе Карраскаль, Константин Тюкавин, Денис Макаров и Лука Гагнидзе.

У «Ахмата» ворота противника поразили Луна и Лечи Садулаев.

В рамках седьмого тура футболисты «Динамо» сыграли вничью с «Оренбургом». Матч завершился со счетом 2:2, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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