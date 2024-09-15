«Динамо» обыграло «Ахмат» в матче восьмого тура РПЛ
15 сентября 202417:15
Московский футбольный клуб «Динамо» обыграл грозненский «Ахмат» в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей отметились Хорхе Карраскаль, Константин Тюкавин, Денис Макаров и Лука Гагнидзе.
У «Ахмата» ворота противника поразили Луна и Лечи Садулаев.
В рамках седьмого тура футболисты «Динамо» сыграли вничью с «Оренбургом». Матч завершился со счетом 2:2, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru