«Динамо» обыграло «Ахмат» в матче восьмого тура РПЛ

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей отметились Хорхе Карраскаль, Константин Тюкавин, Денис Макаров и Лука Гагнидзе.

У «Ахмата» ворота противника поразили Луна и Лечи Садулаев.

В рамках седьмого тура футболисты «Динамо» сыграли вничью с «Оренбургом». Матч завершился со счетом 2:2, передает «Радиоточка НСН».

