«Динамо» проиграло «Краснодару» и упустило шанс возглавить таблицу РПЛ
25 августа 202420:31
Футболисты московского «Динамо» проиграли «Краснодару» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла в Москве. Ворота «Динамо» на 25-й минуте поразил футболист «Краснодара» Виктор Са.
«Динамо» набрало 12 очков и заняло третье место в турнирной таблице. Москвичи упустили шанс возглавить чемпионат.
Ранее «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 3:0, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru