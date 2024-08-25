«Динамо» проиграло «Краснодару» и упустило шанс возглавить таблицу РПЛ

Футболисты московского «Динамо» проиграли «Краснодару» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В ФК «Динамо» назвали причину ухода Федора Смолова

Встреча прошла в Москве. Ворота «Динамо» на 25-й минуте поразил футболист «Краснодара» Виктор Са.

«Динамо» набрало 12 очков и заняло третье место в турнирной таблице. Москвичи упустили шанс возглавить чемпионат.

Ранее «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 3:0, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ДинамоФутбол

Горячие новости

Все новости

партнеры