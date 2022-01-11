«Динамо» анонсировало трансфер Смолова
Московское «Динамо» анонсировало в соцсетях переход в команду игрока сборной России по футболу и столичного «Локомотива» Федора Смолова.
На видео, опубликованном в Telegram бело-голубых, Смолову задают вопрос: «Федя, правда, что ты в «Динамо» переходишь?»
«Нет, неправда», - отвечает футболист.
Между тем, ранее во вторник «Локомотив» убрал Смолова из заявки на Чемпионат России. Также стало известно, что один из лидеров сборной России прошел в «Динамо» медосмотр.
По данным СМИ, зарплата Смолова в «Локомотиве» составляла 3,1 млн евро, а его контракт был рассчитан до лета 2022 года. При этом отмечается, что железнодорожники готовы отпустить игрока в «Динамо» за символическую сумму, порядка 10 млн рублей.
Официальное подписание контракта ожидается во вторник, в среду Смолов должен вылететь с «Динамо» на сбор в Катар.
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