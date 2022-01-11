«Динамо» анонсировало трансфер Смолова

Между тем, ранее во вторник «Локомотив» убрал Смолова из заявки на Чемпионат России. Также стало известно, что один из лидеров сборной России прошел в «Динамо» медосмотр.

По данным СМИ, зарплата Смолова в «Локомотиве» составляла 3,1 млн евро, а его контракт был рассчитан до лета 2022 года. При этом отмечается, что железнодорожники готовы отпустить игрока в «Динамо» за символическую сумму, порядка 10 млн рублей.

Официальное подписание контракта ожидается во вторник, в среду Смолов должен вылететь с «Динамо» на сбор в Катар.

