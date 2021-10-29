Российская художественная гимнастка Дина Аверина стала 17-кратной чемпионкой мира, взяв ещё одно золото. Об этом сообщает РИА Новости. До Авериной такой рекорд ставила только российская гимнастка Евгения Канаева.

Ранее на этом чемпионате в Японии Дина взяла три золота в упражнениях с булавами, мячом и обручем. «Вы красиво открыли "золотой" счёт нашей команды», - поздравил гимнастку Владимир Путин.

Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в Японии и продлится до 31 октября.



