Дина Аверина стала 17-кратной чемпионкой мира

Российская художественная гимнастка Дина Аверина стала 17-кратной чемпионкой мира, взяв ещё одно золото. Об этом сообщает РИА Новости. До Авериной такой рекорд ставила только российская гимнастка Евгения Канаева.

Ранее на этом чемпионате в Японии Дина взяла три золота в упражнениях с булавами, мячом и обручем. «Вы красиво открыли "золотой" счёт нашей команды», - поздравил гимнастку Владимир Путин.

Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в Японии и продлится до 31 октября.


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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Художественная Гимнастика
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