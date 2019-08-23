Тренер Дэвид Блатт собирается полноценно жить с рассеянным склерозом

На этой неделе один из самых талантливых баскетбольных тренеров нынешних дней Дэвид Блатт объявил, что у него рассеянный склероз. Это заболевание аутоимунной системы человека, при котором быстро устают мышцы, теряется возможность держать опору и равновесие. Сам Блатт, тот, что привел после долгого перерыва сборную России к олимпийским медалям, решил диагноз не скрывать и не только честно о нем сообщил, но и расписал, как он собирается жить с рассеянным склерозом, и что уже начал делать, чтобы как можно должно оставаться здоровым человеком.

«Это вполне возможно» -, подтвердил в беседе с НСН невролог, руководитель реабилитационного центра «Преодоление» Александр Комаров.

«Рассеянный склероз - это болезнь современного века. Она вызвана темпом жизни, большими нагрузками, в том числе и спортивных. Сейчас эта болезнь до конца не лечится, но вполне может корректироваться. Существует специальная терапия. И можно войти в ремиссиию и долго-долго в ней находиться», - объяснил медик.

Слава, рекорды, олимпийские медали, большие деньги не являются броней и надежной защитой от болезни. НСН сегодня вспомнила несколько ярчайших звезд спорта, которым свое превосходство пришлось доказывать не только на площадках, рингах и трассах, но и на больничных койках в борьбе с недугом.

У коллеги Блатта по баскетбольному цеху, звезды НБА Карим Абдул-Джаббара ровно 10 лет назад был диагностирован хронический миелоидный лейкоз. Сегодня ему 69 лет, он регулярно появляется на домашних матчах родного клуба Los Angeles Lakers и умудряется критиковать Квентина Тарантино за то, что тот в своем новом фильме слишком картинно изобразил Брюса Ли, с которым Абдул-Джабарр был знаком лично.

Имя Лэнса Армстронга известно не только поклонникам гонки «Тур де Франс». О нем говорят, как о человеке, который преодолел страшную болезнь и триумфально вернулся в большой спорт. В 25 лет у велогонщика диагностировали онкологию. Метастазы успели распространиться по многим органам. Армстронг перенёс несколько операций, курсы химиотерапии и вернулся и к нормальной жизни, и в большой спорт.

В 2011-м году олимпийская чемпионка по теннису Винус Уильямс объявила, что у нее синдром Шегрена —аутоиммунное заболевание, практически несовместимое с профессиональным спортом. Болезнь характеризуется поражением соединительной ткани, мышечной и суставной болью, упадком сил и, по сути, не лечится. Оставим за скобками, скольких усилий пришлось приложить старшей из непобедимых сестер Уильямс, чтобы вернуться на корт. Но уже через год она вновь была в топе ведущих теннисисток планеты.

Это к тому, что даже самый страшный диагноз не приговор, если очень хочется жить, играть и побеждать.







