Дети Марадоны потребовали снять его «Золотой мяч» с аукциона в Париже

Дочери аргентинского футболиста Диего Марадоны заявили, что его «Золотой мяч» ранее был украден и требуют вернуть его.

Марадона получил приз лучшего футболиста чемпионата мира в 1986 году, когда выиграл первенство вместе со сборной Аргентины. Через три года трофей был украден из банка в Неаполе.

Футболка Диего Марадоны с ЧМ-1986 продана за $9,3 млн

В начале мая парижский аукционный дом Aguttes объявил, что трофей выставлен на продажу. Торги запланированы на 6 июня. Стартовая цена на аукционе не объявлялась.

Дочери футболиста утверждают, что нынешние владельцы не имеют права продавать украденный приз. Представляющий их интересы юрист Жиль Морё намерен направить срочный запрос французским судебным органам с просьбой о судебном аресте ценности, передает агентство AP.

Ранее внебрачный сын Марадоны заявил, что его отец был убит, обвинив в смерти футболиста медиков.

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ФОТО: РИА Новости
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