Дети Марадоны потребовали снять его «Золотой мяч» с аукциона в Париже

В начале мая парижский аукционный дом Aguttes объявил, что трофей выставлен на продажу. Торги запланированы на 6 июня. Стартовая цена на аукционе не объявлялась.

Дочери футболиста утверждают, что нынешние владельцы не имеют права продавать украденный приз. Представляющий их интересы юрист Жиль Морё намерен направить срочный запрос французским судебным органам с просьбой о судебном аресте ценности, передает агентство AP.

Ранее внебрачный сын Марадоны заявил, что его отец был убит, обвинив в смерти футболиста медиков.

