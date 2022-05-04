Футболка Диего Марадоны с ЧМ-1986 продана за $9,3 млн

Футболка, в которой известный аргентинский футболист Диего Марадона, выступил на чемпионате мира-1986 года, продана на аукционе за $9,3 млн. Об этом сообщает «Интерфакс».

Аргентинцы попросили изобразить Марадону на деньгах

Знаменитый футболист Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасти 60 лет. Причиной его смерти стал сердечный приступ. Власти Аргентины заподозрили врачей в халатности, приведшей к смерти легендарного футболиста.

Диего Марадона был похоронен на частном кладбище Белла-Виста в 35 км от Буэнос-Айреса, где покоятся родители спортсмена.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ФутболМарадона
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры