Футболка Диего Марадоны с ЧМ-1986 продана за $9,3 млн
Футболка, в которой известный аргентинский футболист Диего Марадона, выступил на чемпионате мира-1986 года, продана на аукционе за $9,3 млн. Об этом сообщает «Интерфакс».
Знаменитый футболист Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасти 60 лет. Причиной его смерти стал сердечный приступ. Власти Аргентины заподозрили врачей в халатности, приведшей к смерти легендарного футболиста.
Диего Марадона был похоронен на частном кладбище Белла-Виста в 35 км от Буэнос-Айреса, где покоятся родители спортсмена.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 093 / сут.
Умерли
376 тыс.+129 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+6 664 / сут.
- США изучают возможность новых санкций против РФ
- Молдавия начала учения у границы с Приднестровьем
- Адвокат: суд восстановил отчисленных за лайк студенток школы «Останкино»
- «Велкам ту зе клаб»: Симоньян поздравила Аскер-заде, Коца и Стешина с британским санкциями
- Алишер Усманов намерен опротестовать в суде включение его в санкционные списки
- Энергопотребление в России выросло на 2,3% в апреле
- Израильские ученые предрекли новую волну пандемии летом
- Миронов заявил о необходимости приравнять минимальный оклад к МРОТ
- СМИ: Французские виноделы опасаются дефицита бутылок из-за ситуации на Украине
- Финляндия опровергла слухи о переброске танков к границе с РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru