Десять хоккеистов «Спартака» заразились коронавирусом
11 января 202221:59
Десять хоккеистов столичного клуба «Спартак» получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что коронавирус обнаружен еще у троих тренеров команды.
В пресс-службе клуба сообщили, что изменения в графике матчей команды будет объявлено позднее.
В настоящее время «Спартак» находится на шестом месте в таблице турнира Западной конференции с 56 очками.
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Выздоровели
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11 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru