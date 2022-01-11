Десять хоккеистов «Спартака» заразились коронавирусом

Отмечается, что коронавирус обнаружен еще у троих тренеров команды.

В пресс-службе клуба сообщили, что изменения в графике матчей команды будет объявлено позднее.

В настоящее время «Спартак» находится на шестом месте в таблице турнира Западной конференции с 56 очками.





