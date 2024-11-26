Депутат Журова заявила, что юристы Усманова могут помочь биатлонисту Устюгову

Биатлонисту Евгению Устюгову, которому предстоит защищать свои интересы в Федеральном суде Швейцарии следовало бы обратиться за помощью к юристам бывшего руководителя Международной федерации фехтования (FIE) Алишера Усманова, выигравшего суд у немецкого телеканала ARD. Об этом заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

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«Сейчас нам из России очень сложно это делать. Хотя, видите, Алишер Усманов смог опротестовать обвинения ARD. Так что какие-то возможности есть», — сообщила она в беседе «Газете.Ru».

По словам Журовой, раньше с российскими спортсменами в таких ситуациях работали швейцарские юристы, однако сейчас такой практики нет.

Ранее апелляционный отдел Спортивного арбитражного суда (CAS) лишил Устюгова золотой и бронзовой медалей Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере. Поводом стал биологический паспорт россиянина, в котором были выявлены аномалии. Биатлонист подал апелляцию в Федеральный суд Швейцарии, чтобы оспорить это решение, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Руссак
ТЕГИ:Алишер УсмановШвейцарияБиатлонСпорт

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