Депутат Журова заявила, что юристы Усманова могут помочь биатлонисту Устюгову
Биатлонисту Евгению Устюгову, которому предстоит защищать свои интересы в Федеральном суде Швейцарии следовало бы обратиться за помощью к юристам бывшего руководителя Международной федерации фехтования (FIE) Алишера Усманова, выигравшего суд у немецкого телеканала ARD. Об этом заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.
«Сейчас нам из России очень сложно это делать. Хотя, видите, Алишер Усманов смог опротестовать обвинения ARD. Так что какие-то возможности есть», — сообщила она в беседе «Газете.Ru».
По словам Журовой, раньше с российскими спортсменами в таких ситуациях работали швейцарские юристы, однако сейчас такой практики нет.
Ранее апелляционный отдел Спортивного арбитражного суда (CAS) лишил Устюгова золотой и бронзовой медалей Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере. Поводом стал биологический паспорт россиянина, в котором были выявлены аномалии. Биатлонист подал апелляцию в Федеральный суд Швейцарии, чтобы оспорить это решение, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru