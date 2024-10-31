Боксера Поветкина временно отстранили из-за подозрений в допинге

Отмечается, что бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, был отстранен 21 октября на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории.

По данным ITA, нарушение антидопинговых правил было зафиксировано 25 октября 2014 года. Поветкин завершил карьеру в 2021 году.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне подтвердил сокращение срока дисквалификации французского футболиста Поля Погба с четырёх лет до 18 месяцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».