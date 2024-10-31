Боксера Поветкина временно отстранили из-за подозрений в допинге
Международное агентство допинг-тестирования (ITA) временно отстранило российского боксера Александра Поветкина из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Отмечается, что бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, был отстранен 21 октября на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории.
По данным ITA, нарушение антидопинговых правил было зафиксировано 25 октября 2014 года. Поветкин завершил карьеру в 2021 году.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне подтвердил сокращение срока дисквалификации французского футболиста Поля Погба с четырёх лет до 18 месяцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Конституционный суд Молдавии утвердил итоги референдума о евроинтеграции
- Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Самары
- В Белогородской области мирный житель погиб при атаке беспилотника
- СМИ: Лидера «Плана Ломоносова» Ильина выписали из больницы
- ЦИК Грузии получил более тысячи жалоб из-за парламентских выборов
- Мишустин: Рабочие места участников спецоперации сохранят за ними до конца службы
- Патриарх Кирилл раскритиковал попытки русификации Хэллоуина
- СМИ: Германия закрывает все генконсульства Ирана в стране
- Россиянам порекомендовали ответственно подходить к вопросу виз на Шри-Ланке
- Релокантам будет грозить арест имущества за преступления против РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru