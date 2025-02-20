Депутат Журова заявила, что Малкин достаточно поиграл в России
Россиянам не следует расстраиваться из-за того, что Евгений Малкин уже не сыграет в России. Об этом Sports.ru заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.
По её словам, хоккеист, являющийся воспитанником магнитогорского «Металлурга», ещё до переезда в НХЛ достаточно поиграл на российском льду.
Она отметила, что Малкин «всегда был верен родной стране» и «по первому зову приезжал» выступать за сборную России.
«Такие спортсмены, как Малкин, Овечкин, прославляющие российский спорт на Западе – это элементы мягкой силы нашей страны», - заключила Журова.
Ранее Малкин заявил, что планирует завершить карьеру в команде «Питтсбург Пингвинз». При этом спортсмен допустил, что сыграет одну игру за «Металлург» «чтобы попрощаться», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 160 солдат и две БМП Bradley
- Россия не ждет с распростертыми объятиями ушедшие компании
- США впервые с начала СВО не стали соавторами резолюции Генассамблеи ООН по Украине
- Депутат Журова заявила, что Малкин достаточно поиграл в России
- Премьер Испании Санчес отправится на Украину с целью поддержать Зеленского
- СМИ: Новый саммит по Украине пройдет под эгидой Британии
- Куклачев заявил, что упрямых и непослушных котов не бывает
- Доля желающих уехать из России за границу на ПМЖ сократилась до 5%
- В Раде призвали Зеленского отказаться от участия в выборах, чтобы спасти страну
- Конгресс США потребовал от Зеленского прекратить критику Трампа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru