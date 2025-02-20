Депутат Журова заявила, что Малкин достаточно поиграл в России

По её словам, хоккеист, являющийся воспитанником магнитогорского «Металлурга», ещё до переезда в НХЛ достаточно поиграл на российском льду.

Она отметила, что Малкин «всегда был верен родной стране» и «по первому зову приезжал» выступать за сборную России.

«Такие спортсмены, как Малкин, Овечкин, прославляющие российский спорт на Западе – это элементы мягкой силы нашей страны», - заключила Журова.

Ранее Малкин заявил, что планирует завершить карьеру в команде «Питтсбург Пингвинз». При этом спортсмен допустил, что сыграет одну игру за «Металлург» «чтобы попрощаться», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».