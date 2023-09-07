Депутат Журова не верит, что российских паралимпийцев могут отстранить навсегда
Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что не верит в пожизненную отстранению России от паралимпийских игр.
Ранее глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что Международный паралимпийский комитет (IPC) готовится пожизненно приостановить членство российской организации.
Журова выразила мнение, что подобное решение не примут. По ее словам, спортсменов отстранят еще на какое-то время, но не навсегда.
Ранее экс-первая ракетка мира россиянин Евгений Кафельников поддержал меняющих гражданство российских теннисистов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru