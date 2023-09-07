Чехия разрешила выступать российским и белорусским спортсменам

Чешские власти разрешили спортсменам из России и Белоруссии выступать при соблюдении некоторых условий, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление премьер-министра Петра Фиалы.

Россиян допустили к международным соревнованиям в 26 олимпийских видах спорта

В июне власти Чехии запретили россиянам принимать участие в соревнованиях на территории страны. Теперь их вместе с белорусами допустят до выступлений, если они формально не представляют свои страны, не являются игроками зарубежных клубов, не поддерживают специальную военную операцию. Спортсменам нельзя использовать государственную символику.

Ранее стало известно, что россиян допустили к международным соревнованиям в 26 олимпийских видах спорта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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