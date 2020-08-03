Депутат МГД Мария Киселева рассказала об особенностях нового спорткомплекса «Акватория «ЗИЛ»

Спорткомплекс «Акватория «ЗИЛ» расширит возможности для работы спортивных школ плавания, что позволит как организовать на высоком уровне тренировочный процесс, так и проводить соревнования международного масштаба. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» заявила олимпийская чемпионка, депутат Московской городской думы Мария Киселева.

«Эти восемь 50-метровых дорожек в главном, крытом бассейне значительно расширят возможности для работы столичных спортивных школ плавания, для тренировки нашего олимпийского резерва. Ну, а доступный для всех желающих открытый бассейн с подводным освещением и подогревом, способный функционировать в любое время года - это подарок для всех без исключения поклонников плавания. Две чаши бассейна дополняет комплекс для «сухого плавания», благодаря которому при помощи опытных инструкторов можно отрабатывать навыки всех стилей плавания, буквально не замочив ног», - рассказала Киселева.