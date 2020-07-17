Депутат МГД Бускин: В парке Северного речного вокзала появится пляжная зона на 200 человек
Пляжная зона парка Северного речного вокзала вместит до 200 отдыхающих. Об этом сообщил член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Игорь Бускин. По его словам, реконструкция парка, расположенного на Ленинградском проспекте, завершается
«Скоро это будет не только современный транспортный узел и зеленая зона, но и один из лучших в средней полосе России пляжных комплексов», - рассказал депутат АГН «Москва».
В южной части набережной на площади почти в 4 тысячи квадратных метров появятся три подогреваемых бассейна. Температура воды в них будет поддерживаться на уровне плюс 27 градусов. Пляжная зона сможет одновременно принять до 200 человек, рядом появится и кафе на 130 посетителей.
Бускин отметил, что формат городского пляжа и современной водной зоны отдыха в Москве очень востребован. Об этом говорит опыт Парка Горького и ВДНХ.
По замыслу проектировщиков вокзала, вся планировка комплекса должна была воплощать идею «Москвы - порта пяти морей»: с постройкой канала Москва-Волга столица оказывалась связана глубоководными судоходными путями с морскими бассейнами.
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