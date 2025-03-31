Депутат Госдумы заявил, что Касаткина не считает родину важной ценностью
Депутат Госдумы Роман Терюшков прокомментировал NEWS.ru решение Дарьи Касаткиной выступать за Австралию, заявив, что теннисистка не считает родину важной ценностью.
Он отметил, что спортсменка никогда не скрывала своего прагматичного подхода и, по его мнению, «обзавелась новой родиной по случаю».
Терюшков также добавил, что переход Касаткиной в австралийскую сборную можно считать позитивной новостью для россиян, поскольку, по его словам, ее публичная позиция была связана не столько со спортивными достижениями, сколько с саморекламой и критикой российской власти.
Ранее Касаткина сообщила, что получила вид на жительство в Австралии и теперь будет представлять эту страну на международных турнирах. Теннисистка подчеркнула, что уважает свои российские корни, но ждет начала нового этапа карьеры под австралийским флагом, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Белом доме заявили, что Трамп пока не думает о третьем сроке
- Депутат Госдумы заявил, что Касаткина не считает родину важной ценностью
- Telegram-каналы обяжут платить 3% вне зависимости от числа подписчиков
- Московские службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды
- В Пермском крае двое рабочих погибли в шахте при ремонте рудника
- Напавший на женщин в Киеве из-за русской музыки оказался сотрудником ТЦК
- Итальянская певица Wiwo представила клип «Посмотри в глаза» с участием Zivert
- Медведев предложил Франции задуматься о создании Шестой Республики
- Жительницу Тюмени обвинили в фиктивной регистрации 111 иностранцев
- «50 тысяч зрителей!»: Анна Асти представит в двух столицах шоу «Царица»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru