Депутат Госдумы заявил, что Касаткина не считает родину важной ценностью

Терюшков также добавил, что переход Касаткиной в австралийскую сборную можно считать позитивной новостью для россиян, поскольку, по его словам, ее публичная позиция была связана не столько со спортивными достижениями, сколько с саморекламой и критикой российской власти.

Ранее Касаткина сообщила, что получила вид на жительство в Австралии и теперь будет представлять эту страну на международных турнирах. Теннисистка подчеркнула, что уважает свои российские корни, но ждет начала нового этапа карьеры под австралийским флагом, передает «Радиоточка НСН».

