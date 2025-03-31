Депутат Госдумы заявил, что Касаткина не считает родину важной ценностью

Депутат Госдумы Роман Терюшков прокомментировал NEWS.ru решение Дарьи Касаткиной выступать за Австралию, заявив, что теннисистка не считает родину важной ценностью.

Он отметил, что спортсменка никогда не скрывала своего прагматичного подхода и, по его мнению, «обзавелась новой родиной по случаю».

Теннисистка Касаткина будет представлять на соревнованиях Австралию

Терюшков также добавил, что переход Касаткиной в австралийскую сборную можно считать позитивной новостью для россиян, поскольку, по его словам, ее публичная позиция была связана не столько со спортивными достижениями, сколько с саморекламой и критикой российской власти.

Ранее Касаткина сообщила, что получила вид на жительство в Австралии и теперь будет представлять эту страну на международных турнирах. Теннисистка подчеркнула, что уважает свои российские корни, но ждет начала нового этапа карьеры под австралийским флагом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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