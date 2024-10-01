Дело в финансах: Пловец Панкратов об объединении федераций по водным видам спорта

«У нас единая Федерация водных видов спорта на международном уровне. Комплексные турниры, такие как чемпионаты мира и чемпионаты Европы, проходят вместе. То есть это двухнедельные соревнования. Первая неделя полностью посвящена синхронному плаванию, прыжкам в воду и водному полу. Вторая неделя -полностью плаванию. Это все проводит одна единственная организация под эгидой одного и того же собрания специалистов. Виды спорта - синхронное плавание, прыжки в воду и водное поло в Международной федерации водных видов спорта представлены техническими комитетами. То есть они не являются отдельными федерациями. На международном уровне в любом случае плавание является с представителем России. Вышеназванные федерации все равно не имеют туда доступа. Они только являются членами техкомов. Поэтому, в принципе, ничего не поменяется за исключением системы финансирования внутри страны. Но если Дегтярев это поддержал или предложил, значит у него есть какое-то видение, как должно финансироваться данное направление», - пояснил он.

По словам Панкратова, у России за последнее время было всего два выезда за пределы страны на международные соревнования.

«С точки зрения своих коллег-спортсменов мы находим общий язык практически со всеми. Официальная позиция национальных федераций, опять же, разнится в зависимости от ситуации в стране. Кто-то с нами пытается даже не разговаривать, кто-то жмет руку. Что касается международных соревнований, если мы не берем за основу игры БРИКС, которые прошли на территории России, выездами мы можем похвастаться за последние два года только двумя. Один был в Республику Сербская в Боснии и Герцеговине. Второй выезд был в Венгрию на юниорский чемпионат. Пока это все, что у нас происходило за пределами Российской Федерации», - подытожил он.

Ранее Дегтярев анонсировал проведение четвёртых Российско-китайских зимних молодежных игр, презентация соревнований прошла на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



