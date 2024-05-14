В Госдуме призвали Дегтярева развивать дворовый спорт

«Основной наказ, данный депутатами на пленарном заседании кандидату в министры спорта, заключался в том, чтобы поменять вектор от глобального спорта к дворовому спорту. Чтобы каждый российский ребенок мог получить доступ к секциям, к спортивному инвентарю», — сообщил он «Газете.Ru».

Как добавил Хамзаев, опыт парламентской и губернаторской работы поможет Дегтяреву на новом посту.

Госдума утвердила кандидатуры всех 16 министров, предложенных ранее премьер-министром Михаилом Мишустиным. Остальные министры, утвержденные сегодня нижней палатой, сохранили свои должности, передает «Радиоточка НСН».

