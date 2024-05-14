В Госдуме призвали Дегтярева развивать дворовый спорт
Новому министру спорта Михаилу Дегтяреву следует уделять больше внимания развитию любительского спорта, заявил депутат Государственной думы Бийсултан Хамзаев.
«Основной наказ, данный депутатами на пленарном заседании кандидату в министры спорта, заключался в том, чтобы поменять вектор от глобального спорта к дворовому спорту. Чтобы каждый российский ребенок мог получить доступ к секциям, к спортивному инвентарю», — сообщил он «Газете.Ru».
Как добавил Хамзаев, опыт парламентской и губернаторской работы поможет Дегтяреву на новом посту.
Госдума утвердила кандидатуры всех 16 министров, предложенных ранее премьер-министром Михаилом Мишустиным. Остальные министры, утвержденные сегодня нижней палатой, сохранили свои должности, передает «Радиоточка НСН».
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