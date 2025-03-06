Дегтярев заявил, что не позволит называть российских спортсменов «иноагентами»

Российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе, не стоит называть «иноагентами» и «предателями». Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Его слова приводит ТАСС.

«Век профессионала очень короткий, сегодня непростая ситуация в мире, Олимпийский комитет РФ и федерации по отдельным видам спорта находятся под давлением. И еще клеймить спортсменов «иноагентами» и предателями мы не позволим», - подчеркнул он.

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Дегтярев рассказал, что на собрании в Олимпийском комитете обратился к его участникам с речью, в которой заявил, что Россия не должна создавать препятствий своим же спортсменам.

По его словам, Россия поддерживает своих спортсменов «в любой ситуации».

Ранее спортивный журналист Дмитрий Губерниев назвал «бестолочами» тех, кому не нравится участие российских спортсменов в парижской Олимпиаде в нейтральном статусе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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