Дегтярев заявил, что не позволит называть российских спортсменов «иноагентами»

Российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе, не стоит называть «иноагентами» и «предателями». Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Его слова приводит ТАСС.

«Век профессионала очень короткий, сегодня непростая ситуация в мире, Олимпийский комитет РФ и федерации по отдельным видам спорта находятся под давлением. И еще клеймить спортсменов «иноагентами» и предателями мы не позволим», - подчеркнул он.