Дегтярев: Россия отправила WADA взнос в размере более 1,1 млн долларов

По его словам, сумма взноса превысила 1,1 млн долларов.

«Учитывая сложности с международными транзакциями, поступление ожидается в январе. Мы внимательно следим за ситуацией», - заключил министр.

Ранее Дегтярев заявил, что Россия является союзником WADA, так как вместе с агентством борется за честный спорт, здоровье атлетов и соблюдение всех правил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

