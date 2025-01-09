Дегтярев: Россия отправила WADA взнос в размере более 1,1 млн долларов

Россия отправила Всемирному антидопинговому агентству (WADA) взнос за 2023 год. Об этом журналистам заявил глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев.

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По его словам, сумма взноса превысила 1,1 млн долларов.

«Учитывая сложности с международными транзакциями, поступление ожидается в январе. Мы внимательно следим за ситуацией», - заключил министр.

Ранее Дегтярев заявил, что Россия является союзником WADA, так как вместе с агентством борется за честный спорт, здоровье атлетов и соблюдение всех правил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Михаил ДегтяревМинспортДопингWADA

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