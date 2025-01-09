Дегтярев: Россия отправила WADA взнос в размере более 1,1 млн долларов
9 января 202517:47
Россия отправила Всемирному антидопинговому агентству (WADA) взнос за 2023 год. Об этом журналистам заявил глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев.
По его словам, сумма взноса превысила 1,1 млн долларов.
«Учитывая сложности с международными транзакциями, поступление ожидается в январе. Мы внимательно следим за ситуацией», - заключил министр.
Ранее Дегтярев заявил, что Россия является союзником WADA, так как вместе с агентством борется за честный спорт, здоровье атлетов и соблюдение всех правил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru