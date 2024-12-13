Дегтярев рассказал, что в мировом спорте кулуарно говорят о возвращении РФ
Члены международных спортивных организаций в кулуарах заявляют о желании снять санкции с российских спортсменов, рассказал министр спорта, кандидат на пост президента Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев. Об этом он сообщил в ходе Олимпийского собрания.
Дегтярев призвал прекратить агрессивную риторику в адрес мировых организаций.
«Многие из них, в том числе и члены Международного олимпийского комитета, давно поняли, что глобальный спорт без России "не летит"», — указал министр.
По его словам, в неофициальных контактах представители международных организаций прямо заявляют, что «хотят возвращения России в международное движение».
Между тем глава Всемирной тяжелоатлетической федерации (IWF) Мохаммед Джалуд допустил скорое возвращение спортсменов из РФ на международные турниры.
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