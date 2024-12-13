Дегтярев рассказал, что в мировом спорте кулуарно говорят о возвращении РФ

Члены международных спортивных организаций в кулуарах заявляют о желании снять санкции с российских спортсменов, рассказал министр спорта, кандидат на пост президента Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев. Об этом он сообщил в ходе Олимпийского собрания.

Дегтярев призвал прекратить агрессивную риторику в адрес мировых организаций.

«Многие из них, в том числе и члены Международного олимпийского комитета, давно поняли, что глобальный спорт без России "не летит"», — указал министр.

По его словам, в неофициальных контактах представители международных организаций прямо заявляют, что «хотят возвращения России в международное движение».

Между тем глава Всемирной тяжелоатлетической федерации (IWF) Мохаммед Джалуд допустил скорое возвращение спортсменов из РФ на международные турниры.

