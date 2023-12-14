Путин назвал действия западных чиновников в отношении спорта извращением
Все, что международные чиновники делают в отношении российского спорта – это полное извращение идей Кубертена, заявил Владимир Путин, комментируя вопрос о решениях МОК.
Если они и дальше так будут действовать, они похоронят олимпийское движение, добавил президент.
Президент заявил, что поддержал бы поездку российских спортсменов на Олимпиаду, но призвал подробнее изучить все условия.
Решение Международного олимпийского комитета о допуске российских спортсменов до участия в Олимпийских играх в Париже не является гарантией того, что они выступят на соревнованиях. Об этом заявил председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, передает ТАСС.
Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе.
Организаторы сообщили, что Путину поступило уже больше двух миллионов вопросов. Российские федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов эфирного времени.
Дмитрий Песков отмечал, что россиян чаще всего волнуют вопросы, касающиеся международной обстановки, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru