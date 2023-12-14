Путин назвал действия западных чиновников в отношении спорта извращением

Решение Международного олимпийского комитета о допуске российских спортсменов до участия в Олимпийских играх в Париже не является гарантией того, что они выступят на соревнованиях. Об этом заявил председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, передает ТАСС.

Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе.

Организаторы сообщили, что Путину поступило уже больше двух миллионов вопросов. Российские федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов эфирного времени.

Дмитрий Песков отмечал, что россиян чаще всего волнуют вопросы, касающиеся международной обстановки, передает «Радиоточка НСН».

