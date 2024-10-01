«Давно об этом мечтала»: Винер о сложении с себя полномочий главы ВФХГ
Экс-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер после решения об объединении гимнастических федераций призналась, что давно хотела уйти со своей должности. Ее слова приводят РИА Новости.
Ранее руководство пяти отечественных гимнастических федераций решило провести процедуру объединения в одну структуру - Федерацию гимнастики России. На пост главы был назначен руководитель РЖД Олег Белозеров.
Винер рассказала, что «давно мечтала» покинуть свой пост и много лет предлагала себе на замену олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике Алину Кабаеву, которая, по ее словам, отказывалась.
Винер уточнила, что ее должность отвлекала ее от работы с ученицами, а теперь, оставаясь линейным тренером, она сможет всецело посвятить себя любимому делу.
Ранее Винер рассказала, сколько получала на посту президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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