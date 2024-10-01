«Давно об этом мечтала»: Винер о сложении с себя полномочий главы ВФХГ

Экс-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер после решения об объединении гимнастических федераций призналась, что давно хотела уйти со своей должности. Ее слова приводят РИА Новости.

Ранее руководство пяти отечественных гимнастических федераций решило провести процедуру объединения в одну структуру - Федерацию гимнастики России. На пост главы был назначен руководитель РЖД Олег Белозеров.