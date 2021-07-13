Дацюк может завершить карьеру хоккеиста
Нападающий ХК «Автомобилист» Павел Дацюк может завершить карьеру, сообщила пресс-служба клуба.
Спортсмен отметил, что хочет и дальше приносить пользу команде и играть в хоккей, однако у него есть сомнения насчет продолжения карьеры. «Сейчас передо мной стоит непростой выбор — что делать дальше», — поделился хоккеист.
Решение о продолжении карьеры Дацюка будет принято в августе. Сейчас спортсмен тренируется по индивидуальному плану. Руководство клуба заявило, что готово предоставить игроку время на принятие решения, пишет URA.RU.
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