Дацюк может завершить карьеру хоккеиста

Спортсмен отметил, что хочет и дальше приносить пользу команде и играть в хоккей, однако у него есть сомнения насчет продолжения карьеры. «Сейчас передо мной стоит непростой выбор — что делать дальше», — поделился хоккеист.

Решение о продолжении карьеры Дацюка будет принято в августе. Сейчас спортсмен тренируется по индивидуальному плану. Руководство клуба заявило, что готово предоставить игроку время на принятие решения, пишет URA.RU.

