Дацюк может завершить карьеру хоккеиста

Нападающий ХК «Автомобилист» Павел Дацюк может завершить карьеру, сообщила пресс-служба клуба.

Вратарь хоккейной сборной Латвии Кивлениекс умер в возрасте 24 лет

Спортсмен отметил, что хочет и дальше приносить пользу команде и играть в хоккей, однако у него есть сомнения насчет продолжения карьеры. «Сейчас передо мной стоит непростой выбор — что делать дальше», — поделился хоккеист.

Решение о продолжении карьеры Дацюка будет принято в августе. Сейчас спортсмен тренируется по индивидуальному плану. Руководство клуба заявило, что готово предоставить игроку время на принятие решения, пишет URA.RU.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияХоккей
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры