Вратарь хоккейной сборной Латвии Кивлениекс умер в возрасте 24 лет

Вратарь клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» и сборной Латвии Матисс Кивлениекс погиб после травмы головы при падении, сообщает пресс-служба команды.

В сообщении говорится, что причиной смерти Кивлениекса стал несчастный случай. 24-летний спортсмен получил «выраженную травму головы при падении», прибывшие на место происшествия медики спасти его не смогли.

Ранее в России во время одного из матчей первенства ЛФЛ в Москве скончался футболист, сообщает «Свободная пресса». Спортсмену стало плохо и он умер до приезда скорой помощи.

