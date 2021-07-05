Вратарь хоккейной сборной Латвии Кивлениекс умер в возрасте 24 лет
Вратарь клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» и сборной Латвии Матисс Кивлениекс погиб после травмы головы при падении, сообщает пресс-служба команды.
В сообщении говорится, что причиной смерти Кивлениекса стал несчастный случай. 24-летний спортсмен получил «выраженную травму головы при падении», прибывшие на место происшествия медики спасти его не смогли.
Ранее в России во время одного из матчей первенства ЛФЛ в Москве скончался футболист, сообщает «Свободная пресса». Спортсмену стало плохо и он умер до приезда скорой помощи.
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