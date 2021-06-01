Дания отказалась пускать российских болельщиков на матч чемпионата Европы
Датские власти не планируют пускать иностранных болельщиков на матчи чемпионатат Европы по футболу, которые пройдут в Копенгагене, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
В сообщении говорится, что 21 июня в столице Дании национальная сборная этой страны сыграет со сборной России, в связи с чем РФС обратился в УЕФА с просьбой посодействовать решению вопроса допуска российских болельщиков.
«Мы сделаем все возможное, чтобы помочь нашим болельщикам обеспечить поддержку сборной в важнейшем матче с датчанами» - подчеркнули в организации.
В РФС также напомнили, что Россия разрешила въезд в Санкт-Петербург всем обладателям билетов, независимо от от того, из какой страны они прибывают.
Ранее в департаменте спорта Москвы рассказали, что 11 июня в «Лужниках» откроется фан-зона для просмотра матчей Чемпионата Европы по футболу. Работать площадка будет до конца турнира.
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