Даниил Медведев вышел во второй круг Уимблдона-2023

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл матч первого круга Уимблдонского турнира 2023 года.

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Соперником россиянина был представитель Великобритании Артур Фери. Матч, который продлился два часа 30 минут, завершился со счётом 7:5, 6:4, 6:3 в пользу Даниила.

Во втором круге Медведев встретится с победителем пары Адриан Маннарино (Франция) – Александр Шевченко (Россия).

Ранее россиянка Дарья Касаткина обыграла представительницу Великобритании Джоди Бёррэдж и вышла в третий круг Уимблдона-2023, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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