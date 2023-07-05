Даниил Медведев вышел во второй круг Уимблдона-2023
5 июля 202318:10
Российский теннисист Даниил Медведев выиграл матч первого круга Уимблдонского турнира 2023 года.
Соперником россиянина был представитель Великобритании Артур Фери. Матч, который продлился два часа 30 минут, завершился со счётом 7:5, 6:4, 6:3 в пользу Даниила.
Во втором круге Медведев встретится с победителем пары Адриан Маннарино (Франция) – Александр Шевченко (Россия).
Ранее россиянка Дарья Касаткина обыграла представительницу Великобритании Джоди Бёррэдж и вышла в третий круг Уимблдона-2023, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru