Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл матч первого круга Открытого чемпионата Австралии 2023 (Australian Open) против представителя США Маркоса Гирона.

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Встреча, которая проходила на арене Рода Лэйвера на хардовом покрытии, завершилась со счётом 3:0 (6:0, 6:1, 6:2) в пользу россиянина.

Во втором круге соперником российского теннисиста станет представитель Австралии Джон Миллман.

Ранее Медведев в финале Australian Open 2022 проиграл Рафаэлю Надалю из Испании, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвстралияБольшой ТеннисТеннисМедведев
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