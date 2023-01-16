Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев выиграл матч первого круга Открытого чемпионата Австралии 2023 (Australian Open) против представителя США Маркоса Гирона.
Встреча, которая проходила на арене Рода Лэйвера на хардовом покрытии, завершилась со счётом 3:0 (6:0, 6:1, 6:2) в пользу россиянина.
Во втором круге соперником российского теннисиста станет представитель Австралии Джон Миллман.
Ранее Медведев в финале Australian Open 2022 проиграл Рафаэлю Надалю из Испании, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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