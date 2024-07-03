Даниил Медведев вышел в третий круг Уимблдона-2024
Российский теннисист Даниил Медведев, занимающий в мировом рейтинге пятое место, вышел в третий круг Уимблдона-2024.
Соперником россиянина был представитель Франции Александр Мюллер (102-я ракетка мира). Он выиграл первый сет, а затем проиграл три.
Матч продлился три часа и 28 минут и завершился победой россиянина со счётом 1:3 (7:6, 6:7, 4:6, 5:7)
В четвёртом круге Медведев встретится с победителем пары Чжан Чжичжэнь (Китай) – Ян-Леннард Штруфф (Германия).
Ранее российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг Уимблдона-2024 после того, как его соперник Аслан Карацев отказался продолжать матч, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru