Даниил Медведев вышел в третий круг Уимблдона-2024

Соперником россиянина был представитель Франции Александр Мюллер (102-я ракетка мира). Он выиграл первый сет, а затем проиграл три.

Матч продлился три часа и 28 минут и завершился победой россиянина со счётом 1:3 (7:6, 6:7, 4:6, 5:7)

В четвёртом круге Медведев встретится с победителем пары Чжан Чжичжэнь (Китай) – Ян-Леннард Штруфф (Германия).

Ранее российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг Уимблдона-2024 после того, как его соперник Аслан Карацев отказался продолжать матч, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

