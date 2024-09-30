Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Китае

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира категории ATP-500, который проходит в китайском Пекине.

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В четвертьфинальном матче, который продлился час и 28 минут, россиянин победил итальянского теннисиста Флавио Коболли со счётом 2:0 (6:2, 6:4).

В полуфинале пятой ракетке мира Медведеву предстоит сразиться с занимающим третье место в рейтинге испанцем Карлосом Алькарасом, который в четвертьфинале обыграл россиянина Карена Хачанова (7:5, 6:2).

Ранее команда Европы, в которую вошёл Даниил Медведев, в пятый раз выиграла Кубок Лэйвера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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