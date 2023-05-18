Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Риме

Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев в двух партиях победил представителя Германии Янника Ханфманна в четвертьфинале турнира Masters в Риме, сообщает «Интерфакс». Счет по сетам – 6:2, 6:2 в пользу россиянина.

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Соперник Медведева по полуфиналу определится в матче 5 и 16 номеров мирового теннисного рейтинга грека Стефаноса Циципаса и хорвата Борна Чорича.

Победитель турнира в Риме получит более 1 млн евро и 1000 очков в зачет рейтинга АТР.

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ФОТО: РИА Новости
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