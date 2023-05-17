Даниил Медведев стал лидером Чемпионской гонки ATP
Российский теннисист Даниил Медведев занял первое место в лайв-рейтинге Чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Согласно данным организации, после победы в Риме над немецким теннисистом Александром Зверевым россиянин, являющийся третьей ракеткой мира, набрал 3480 очков рейтинга и обогнал на 25 баллов испанца Карлоса Алькараса, который ранее вылетел с проходящего в Италии турнира.
Замыкает ТОП-3 Новак Джокович. Сербский теннисист проигрывает Медведеву 735 очков, однако сможет обогнать его в чемпионской гонке в случае победы в Риме и вылета россиянина.
Ранее Медведев обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:2, 7:6 (7:3) и вышел в 1/4 финала теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), где встретится с немцем Янником Ханфманом, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России задержали владельцев сети Telegram-каналов, вымогавших деньги
- Рэпер Птаха рассказал, как музыканты обойдут запрет на пропаганду наркотиков
- Комитет Госдумы одобрил возврат досрочного отзыва сенаторов
- Госдума приняла поправки о проведении выборов при военном положении
- В Чехии представили новую версию похищения коня Кадырова
- Даниил Медведев стал лидером Чемпионской гонки ATP
- Один человек пострадал в результате обстрела ВСУ Курской области
- Киев требует от Франции извинений за «цирк Зеленского»
- СМИ: Налоговая служба решила проверить счета Ивлеевой
- ЛДПР не будет менять цвета партии из-за схожести с флагом Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru