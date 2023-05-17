Даниил Медведев стал лидером Чемпионской гонки ATP

Согласно данным организации, после победы в Риме над немецким теннисистом Александром Зверевым россиянин, являющийся третьей ракеткой мира, набрал 3480 очков рейтинга и обогнал на 25 баллов испанца Карлоса Алькараса, который ранее вылетел с проходящего в Италии турнира.

Замыкает ТОП-3 Новак Джокович. Сербский теннисист проигрывает Медведеву 735 очков, однако сможет обогнать его в чемпионской гонке в случае победы в Риме и вылета россиянина.

Ранее Медведев обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:2, 7:6 (7:3) и вышел в 1/4 финала теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), где встретится с немцем Янником Ханфманом, сообщает RT.