Даниил Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира «Мастерс», который проходит в Индиан-Уэллсе (США).
Соперником российского теннисиста в 1/4 финала был датчанин Хольгер Руне. Спортсмены провели на корте один час и 59 минут. Матч завершился победой четвёртой ракетки мира со счётом 7:5, 6:4.
В 1/2 финала Медведев сыграет против американца Томми Пола, занимающего в рейтинге ATP 17-ю строчку.
Ранее первая ракетка мира Новак Джокович проиграл занимающему 123-е место в мировом рейтинге итальянцу Луке Нарди в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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