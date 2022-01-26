Циципас стал первым полуфиналистом Australian Open и может сыграть с Медведевым

Греческий теннисист Стефанос Циципас стал первым полуфиналистом Открытого чемпионата Австралии.

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В матче 1/4 финала представитель Греции уверенно обыграл итальянца Янника Синнера со счётом 6:3, 6:4, 6:2.

Соперником Циципаса в полуфинале станет либо россиянин Даниил Медведев, либо представитель Канады Феликс Оже-Альяссим.

Ранее матч 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии между Синнером и Циципасом был прерван из-за дождя при счёте 6:3, 2:1 в пользу греческого теннисиста, сообщает RT.

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ФОТО: pixabay.com
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