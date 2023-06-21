Даниил Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Гале
Первая ракетка России Даниил Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в немецком Галле, сообщает «Интерфакс».
В матче второго круга он переиграл Ласло Джере из Сербии в трех партиях со счетом 6:3, 7:6, 6:3.
Россиянин семь раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов.
Следующим соперником Медведева, который сейчас занимает третье место в рейтинге ATP, станет 23-я ракетка мира испанец Роберто Баутиста Агут.
Ранее Даниил Медведев проиграл в стартовом матче на турнире в Хертогенбосе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru