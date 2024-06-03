Даниил Медведев вылетел с «Ролан Гаррос 2024»
Российский теннисист Даниил Медведев, занимающий пятое место в рейтинге ATP, завершил выступление на «Ролан Гаррос 2024».
Соперником россиянина в четвёртом круге был представитель Австралии Алекс де Минор. Встреча, которая продлилась два часа и 50 минут, завершилась победой 11-й ракетки мира со счётом 4:6, 6:2, 6:1, 6:3.
Отмечается, что Де Минор впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос». В следующем круге он сыграет с победителем пары Александр Зверев (Германия) — Хольгер Руне (Дания).
Ранее российский теннисист Аслан Карацев проиграл первый же матч «Ролан Гаррос 2024». Он уступил соотечественнику Александру Шевченко, который ныне представляет Казахстан, со счётом 4:6, 6:4, 6:1, 1:6, 4:6, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru